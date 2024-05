Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Easebuzz med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Easebuzz er full-stack betalingsløsningsplattform som betjener mer enn 1 00 000 virksomheter i India. Med et oppdrag om å bli one-stop Financial Operating System for bedrifter, hjelper Easebuzz bedrifter med å digitalisere betalinger og administrere ende-til-ende finansielle operasjoner rundt digitale betalingsinnkrevinger, betalingsutbetalinger, tilkoblede banktjenester, delte betalinger, automatisert avstemming, leverandørbetalinger, sub- selgeradministrasjon, refusjonsstyring etc gjennom plug-and-play API-løsninger. I tillegg til å betjene små og mellomstore bedrifter og startups i India, henvender selskapet seg også til mellomstore og store bedrifter fra ulike sektorer av økonomien, inkludert utdanning, detaljhandel, NBFCs, forsikring, e-handel, D2C, reise og turisme etc.

Nettside: easebuzz.in

