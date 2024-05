Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Spenmo med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Spenmo er betalingsprogramvaren for voksende bedrifter. Vi er en ende-til-ende-leverandørprogramvare som bringer intern utgiftsstyring, bedriftskort, automatiserte regningsbetalinger, godkjenningsarbeidsflyter og regnskapsavstemming i en integrert visning. Bedrifter som bruker Spenmo sparer over 50 timer og $10 000 hver måned. Etter å ha fullført Y-Combinator-programmet i 2020, har Spenmo siden vokst til over 200 ansatte og samlet inn over 85 millioner USD i risikokapital fra ledende investorer som Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital og Alpha JWC.

Nettside: spenmo.com

