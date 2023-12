Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Voxer med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Voxer er et San Francisco-basert mobilapputviklingsselskap som er mest kjent for sin gratis Voxer Walkie Talkie-app for smarttelefoner. Grunnlagt av Tom Katis og Matt Ranney, Voxer Walkie Talkie er både et "push-to-talk"-system og et talemeldingssystem. Meldinger på Voxer blir levert live mens de blir tatt opp og deretter levert som en talemelding også. Appen fungerer på Android, Windows Phone og iOS-operativsystemene. I april 2012 samlet selskapet inn 30 millioner dollar i risikofinansiering fra Institutional Venture Partners (IVP), Intel Capital og andre engleinvestorer.

Nettside: voxer.com

