Fyle er en moderne plattform for utgiftsstyring som gir regnskapsførere mulighet til å strømlinjeforme prosessen for utgiftsregistrering på sine eksisterende kredittkort. Fyle integreres direkte med deres eksisterende Visa-, Mastercard- og American Express-kredittkort, for å gi sanntidssynlighet til kredittkorttransaksjonsdata, umiddelbare forbruksvarsler via tekst og enkel innsamling av kvitteringer. Brukere kan sende inn kvitteringer via tekst, og Fyle matcher kvitteringer automatisk, noe som sikrer automatisert avstemming og raskere tid til å lukke. Ansatte kan sende inn utgifter fra hverdagsapper som tekstmeldinger, Gmail, Outlook, Slack, Teams og mer, eller bruke Fyles kraftige mobilapp til å ta bilder av kvitteringene og sende inn utgifter mens du er på farten. Fyle trekker ut, koder og kategoriserer automatisk data fra kvitteringer, sjekker for brudd på retningslinjene, allokerer dem til de riktige prosjektene, budsjettene og kostnadsstedene, og sender data til regnskapsprogramvare som QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central og QuickBooks Desktop.

Nettside: fylehq.com

