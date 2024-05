ExpenseOnDemand transformerer måten økonomi- og lønnsteam administrerer sine utgiftsstyringsprosesser på. Vi tilbyr en ende-til-ende-løsning som bruker AI og smart teknologi for å fange opp kvitteringer og fakturaer, hele veien til sømløs integrering i Xero, Tally, QuickBooks og Sage, noe som gjør livet ditt så enkelt som mulig. Vår unike teknologi hjelper firmaer med å automatisere prosesser, oppdage dupliserte kvitteringer og enkelt autentisere krav, som ofte sparer dem for tusenvis eller til og med millioner i kostnader hvert år. Plattformen har over svimlende 120 avanserte funksjoner å velge mellom, og du betaler kun for de du abonnerer på. De bemerkelsesverdige for brukerne våre er: 1. Du kan bygge ditt eget godkjenningshierarki, inkludert flernivågodkjennere i plattformen, med forbruksgrenser. 2. Bruk vår Google Mileage-funksjonalitet og spar svimlende 27,8 % på milene som kreves manuelt. 3. Våre 'regnskapsintegrasjoner' lar deg integrere med ulike regnskapsprogramvare på få minutter, dette inkluderer å sende kvitteringer og bruke sporingskategoriene. 4. Vår 'Revisjonsspor'-funksjonalitet kan vise deg en fullstendig historikk for en utgift når du trenger den - fra arbeidsflyt, kvittering til godkjenningshistorikk. 5. Du kan legge inn ulike skattesatser på en kvittering, slik at økonomiansvarlige enkelt kan dele utgifter inn i sine relevante skattesatser. 6. Du kan tilpasse utgiftskategorier som er unike for virksomheten din. Du kan bygge din egen tilpassede eksportrapport som fungerer for din organisasjon.

Nettside: expenseondemand.com

