Besøksidentifikasjonsprogramvare - Mest populære apper

Bedrifter bruker programvare for besøksidentifikasjon for å lage profiler av enkeltpersoner som besøker nettsidene deres, med sikte på å forvandle dem til kunder. I motsetning til mange nettsteddesign- og administrasjonsløsninger som bare gir statistikk som besøkstall og besøkstall, mangler de detaljert informasjon om profilen til besøkende på nettstedet. Programvare for besøksidentifikasjon bygger bro over dette gapet ved å gi selgere viktig informasjon om besøkende på nettstedet, slik at de kan konvertere disse besøkende til potensielle kunder. Markedsførere kan også bruke programvare for besøksidentifikasjon for å forbedre presisjonen i innholdsmålrettingen for besøkende på nettstedet.