Fastbase er et nett- og databaseanalyseselskap som tilbyr en voksende pakke med verktøy for å støtte B2B-markedsføring og salg. Fastbase ble grunnlagt i 2014 og i juni 2016 lanserte Fastbase Fastbase WebLeads som er et tillegg til Google Analytics som identifiserer selskaper som besøker nettstedet ditt. Fastbase WebLeads er et verktøy for sporing av besøkende på nett for Google Analytics som lar deg oppdage selskapene og organisasjonene som viser interesse for virksomheten din, informasjonen de søker etter og sidene de har sett på. Ved å kombinere benchmarking-data og innebygde web-leads-overvåking gir Fastbase SaaS-applikasjonen en sann forståelse av digitale målgrupper. Det er enkelt å registrere seg og begynne å bruke Fastbase WebLeads ved å logge på med en Google Analytics-konto og godta at Fastbase kan få tilgang til Google Analytics-dataene. Første gang i Fastbase-applikasjonen henter Fastbase kundeemnene fra analysekontoen din og begynner deretter å behandle dem. Hovedmenyen tilbyr et søk etter potensielle kunder og et lokasjonsfilter. Hovedvisningene er: - Statistikk - Nye potensielle kunder - Webleads - Hot leads - Google Ads-leads - Vis kart "Stats"-alternativet er veldig nyttig for å få et øyeblikksbilde av nylig aktivitet - som viser de mest aktive besøkende og deres segmentering etter bransje og land , selv om bruk av "Kart"-alternativet også er en nyttig måte å umiddelbart se hvor nettbesøkende er basert over hele verden. De fleste av alternativene er selvforklarende. Fastbase WebLeads er ment B2B lead generering. Du kan lage filtre (besøkende fra et spesifikt land, besøkende som har sett på en bestemt side osv.) og eksportere til excel og Google-ark.

Nettside: fastbase.com

