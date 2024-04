Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for LeadBoxer med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

LeadBoxer er en leadgenerering og leadscoringsplattform for små til store B2B-salgsteam. LeadBoxer gir salgsteam av alle størrelser verdifull innsikt i hva deres potensielle kunder er interessert i før de i det hele tatt når ut. Programvaren oppretter automatisk besøksprofiler for besøkende på nettstedet, fanger opp data om deres online atferd og interaksjoner, og tildeler dem deretter en leadscore i henhold til parametere satt av den tildelte kontoadministratoren. Med LeadBoxer kan salgsteam spore besøkende på nettstedet, side- og videovisninger og dokumentere nedlastinger, samt måle trafikkkilder. Den utpekte selgeren kan sette viktigheten av ulike potensielle egenskaper (bransje, antall sidevisninger osv.) for å påvirke leadscore tildelt av LeadBoxer. Når en kundeemne er klar til å bli kvalifisert, rapporterer LeadBoxer og varsler den ansvarlige selgeren (eller personene). Den aktuelle selgeren kan engasjere seg med leadet sitt direkte via LeadBoxer-appen, der leads kan gjennomgås, tildeles eller fjernes når som helst. LeadBoxer integreres med CRM-er og andre salgsverktøy via en avansert API.

Nettside: leadboxer.com

