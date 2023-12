Serviceform – Den eneste programvaren bedriften din trenger for salg, støtte og markedsføring. Har du besøkende på nettstedet, men ikke konverterer dem til kunder? La oss endre det! Serviceform hjelper bedrifter over hele verden med å konvertere besøkende på nettstedet til inntekter. Dette gjøres ved å kombinere verktøy for generering av potensielle kunder, analyser for å identifisere atferden til de besøkende på nettstedet og en CRM for å gi én enkelt løsning for nettstedkonvertering og kundeadministrasjon. Vår visjon er å være et globalt ledende selskap som fokuserer på å flytte grensene for generering av potensielle kunder og kommunikasjon på nettet. Vi ønsker å være den eneste programvaren din bedrift trenger for salg, support og markedsføring. Serviceform er et Finland-basert SaaS-selskap. Vi er forpliktet til å utvikle de best mulige salgsverktøyene og analyseverktøyene. Vi ønsker å la bedriftseiere ta veloverveide beslutninger og forutsigbart utvikle virksomheten deres. Om teknologien vår tilbyr vi en alt-i-ett-programvareplattform som hjelper bedrifter med å forenkle salgs-, markedsførings- og kundestøtteprosessen. • De eneste 6 nettstedkonverteringsverktøyene du trenger: Chatbot, Live chat, Dynamisk form, Samtalelandingsside, Engasjement chatbot, Popup og Flytende bar. • Administrasjonsverktøy: Flex xRM, Ourly Meeting-planlegger, nettstedsanalyse og informasjonskapselbanner. • Kommunikasjonsverktøy: Sosial innboks, e-post- og SMS-kampanjebygger.

Nettside: serviceform.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Serviceform. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.