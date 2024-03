Vi har brukt Teamgo i 15 måneder nå og har funnet det uvurderlig å hjelpe med besøksadministrasjonen vår." - S. Morris - Landmark Teamgo vil endre måten du tenker på besøksadministrasjon på. Imponer gjestene med et brukervennlig besøksskilt med berøringsskjerm i løsning som ser profesjonell ut, er enkel å sette opp og en fornøyelse å bruke. Teamgo er enkel å bruke for besøkende og ansatte, svært tilpassbar og tilbyr besøkende og ansatte pålogging, merkeutskrift, forhåndsregistrering og innsjekking av gjester og bestillinger. Velkommen dine besøkende med den ledende påloggingsopplevelsen som McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, regjeringer, skoler, ikke for profitt og tusenvis av andre arbeidsplasser stoler på, og tusenvis av andre arbeidsplasser for å ta imot millioner av gjester på en sikker og effektiv måte hvert år. - Bedre sikkerhet for mennesker og steder - Oppfyll samsvarskrav - Spor folks strømning inn/ut av fasilitetene dine - Håndter nødsituasjoner - Verdifull rapportering og innsikt - Laget for besøkende, ansatte, entreprenører og mer! Helt sikker og fullstendig skyadministrert med mange funksjoner for å hjelpe deg med å spare tid og redusere kostnadene ved drift av kontoret, fra resepsjonen. Det beste førsteinntrykket sist Teamgo er en digital, fremtidsrettet løsning som er designet for mennesker. Lag en strømlinjeformet påloggingsopplevelse som er rask og minneverdig. Øk sikkerheten og bevisstheten La dine ansatte få vite hvem som har kommet for å besøke dem, send besøkende navn og bilde slik at de kan hilse på dem personlig og profesjonelt. Vit hvem som er på stedet, hvorfor og hvor de kan være lokalisert, alt med live, sanntidsrapportering. Nye effektivitetsgevinster for din arbeidsplass Reduser avfall og kostnader forbundet med utskrift og arkivering av besøksbøker og -pass. Få raskere ankomsttider og koble besøkende umiddelbart til vertene deres. Oppfyll samsvarskravene Samsvar er alt med Teamgo. Samle inn og ta kontroll over dataene dine med kraftige funksjoner, inkludert full GDPR og dataadministrasjonsverktøy. Teamgo er designet med samsvar og sikkerhet for mennesker og arbeidsplasser øverst i tankene, inkludert GDPR, ITAR, FSMA, PCI og mer... FOR EN FULLSTENDIG LISTE OVER FUNKSJONER BESØK TEAMGO-NETTSIDEN. ** Tekniske krav ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro med iOS versjon 10+. Nettverks-WiFi eller mobildata er nødvendig. Du trenger nettverks-/internett-tilkobling for å betjene denne tjenesten. ** Hjelp og støtte ** Besøk nettstedet vårt for generelle spørsmål, dokumentasjon og støtte. Vi er her for å hjelpe 24/7 med produktfunksjoner og salgsforespørsler.

Kategorier :

Nettside: teamgo.co

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Teamgo. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.