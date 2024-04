Etter hvert som flere bedrifter er avhengige av AI-modeller for å øke deres effekt og bunnlinje, øker behovet for å administrere, overvåke og optimalisere den virkelige oppførselen til disse modellene. Superwise.ai er selskapet som overvåker og sikrer helsen til AI-modeller i produksjon. Allerede brukt av organisasjoner på toppnivå, overvåker Superwise.ai millioner av spådommer daglig for å eliminere risikoen som utledes av disse modellenes sorte boks-natur: dårlige beslutninger, uønsket skjevhet og overholdelsesproblemer. Deres AI-sikkerhetsløsning fungerer som den ene kilden til sannhet for alle interessenter, og gir datavitenskap og driftsteam den rette innsikten til å skalere bruken av AI ved å bli mer uavhengige, smidige og få tillit til modellenes drift. Implementerte brukstilfeller inkluderer spådommer for Customer Lifetime Value (CLV), svindeloppdagelse, leadscoring, underwriting, kredittrisiko og mer. Anerkjent for sin innovative teknologi og tilnærming, har Gartner nylig kåret superwise til en kul leverandør i 2020 innen Enterprise AI Governance.

superwise.ai

