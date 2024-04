Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for OctoAI med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

OctoAI leverer infrastruktur for å kjøre, justere og skalere generative AI-applikasjoner. OctoAI får modellene til å fungere for deg, ikke omvendt. Utviklere får enkel tilgang til effektiv AI-infrastruktur slik at de kan kjøre modellene de velger, tilpasse dem for deres spesifikke brukssituasjon og skalere fra utvikling til produksjon sømløst. Med de raskeste grunnmodellene på markedet (inkludert Llama-2, Stable Diffusion og SDXL), integrerte tilpasningsløsninger og ML-systemer i verdensklasse under panseret, kan utviklere fokusere på å bygge apper som imponerer kundene sine uten å bli eksperter på AI-infrastruktur . Støttet av ledende venturekapitalfirmaer har selskapet hovedkontor i Seattle, WA. OctoAI er grunnlagt og ledet av skaperne Apache TVM, en åpen kildekode ML-stack for modellytelse og portabilitet.

