Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Shindig med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Shindig er en virtuell begivenhetsplattform for online videochatbegivenheter. Den unike teknologien tilbyr dynamikken til en personlig hendelse på Internett-skala. Shindig gjør det mulig for verter å levere en videokonferanse, forelesning, seminar, intervju eller mediebegivenhet foran et online publikum på tusenvis. Verter kan dele scenen for ansikt-til-ansikt-interaksjoner med publikum før hele samlingen, eller sidebar med deltakere privat. I motsetning til andre teknologier for videokonferanser eller webinarmøter, er publikumsmedlemmer selv også i stand til å nettverke, samtale og sosialisere med hverandre i sine egne selvinitierte private videochatter, like naturlig som de ville gjort ved personlige arrangementer.

Nettside: shindig.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Shindig. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.