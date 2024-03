Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Brella med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Brella er den ledende eventplattformen for personlige, hybride og virtuelle arrangementer. Verdens ledende konferanser og utstillinger stoler på at Brella driver deres arrangementer med relevant innhold, kvalitetsnettverk og innovative inntektsgenereringsmuligheter. Brellas grundige analyserapportering, som dekker trendende emner, kjøpers hensikter, innholdsforbruk, nettverk og engasjement, gir arrangører mulighet til å levere målbar eksponering og transparent avkastning på investeringen (ROI) til utstillere, sponsorer og partnere – konsekvent og enkelt. Som en del av vårt oppdrag om å bringe deltakere sammen for minneverdige, relevante og engasjerende møter, har Brella tilrettelagt for forbindelser mellom millioner av deltakere på personlige, virtuelle og hybride arrangementer.

Nettside: brella.io

