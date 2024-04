Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Meetaway med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Meetaway er en virtuell begivenhetsplattform som gjør det enkelt og enkelt for arrangementsarrangører å bringe publikum sammen, nettverk og bygge meningsfulle relasjoner. Meetaway hjelper deltakerne dine med å møte menneskene de ønsker å møte. Ved å sette opp et arrangement kan arrangører sette opp samsvarende kriterier som gjenspeiler målene for arrangementet og publikummet ditt, og deltakerne kan også fortelle Meetaway hvem de spesifikt vil møte (eller de vil unngå). Meetaway tar den informasjonen, lager de beste treffene og roterer deltakerne automatisk for en serie med 1:1-samtaler. Brukeropplevelsen er lineær og sømløs, og oppsettsprosessen er inuitiv og enkel. Gjennom Meetaway kan du kjøre frittstående nettverksarrangementer eller inkludere det som en del av en større virtuell begivenhet eller konferanse. Deltakere foretrekker nettverksbygging på Meetaway fremfor personlig – kom og finn ut hvorfor!

Nettside: meetaway.com

