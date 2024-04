Deal Room Events Participant

Vi gjør det komplekse enkelt. Deal Room er din enkle alt-i-ett-hendelsesadministrasjonsplattform for personlige, virtuelle og hybride arrangementer. Bare organiser. Bare tilpass. Rett og slett nettverk. -Beste nettverksopplevelse med omfattende funksjonalitet -Innebygde funksjoner og integrasjoner -Virtuelle, hybride og personlige hendelsesløsninger og suksessstyring. Bare organiser arrangementer med Deal Rooms omfattende funksjonalitet. -1-til-1-møter, deltakerengasjement med forhåndsbestilling, effektiv nettverksbygging -Ubegrenset antall parallelle økter, rundebord, breakout-rom -Lead Capture med omfattende analyseverktøy -Integrasjon med billettsalg, streaming og studioplattformer -Ekte kundestøtte med dedikert Arrangementssuksessteam - Virtuelt utstillingsområde for sponsorer og utstillere Vi tilbyr arrangementsarrangører et nettverksverktøy for å øke deltakernes produktivitet og forbedre arrangementsopplevelsen. På Deal Room-plattformen har arrangementsdeltakere tilgang til hverandres profil for å knytte kontakter og møtes. Utstillere kan invitere deltakere til sine stander og administrere møter. Denne funksjonen hjelper dem også med å administrere arbeidsstyrken for å passe til planlagte møter. Besøk https://www.dealroomevents.com/ for mer informasjon. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

