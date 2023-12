Oppdag den eneste hendelsesadministrasjonsplattformen i bedriftsklasse som er enkel å bruke. Se hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste virtuelle, hybride eller personlig arrangement. Accelevents, one-stop-løsningen for å administrere virtuelle, hybride og personlige hendelser, kombinerer unikt bedriftskvalitet med brukervennlighet for å strømlinjeforme arrangementsplanleggingsprosessen. 12 500 organisasjoner over hele verden stoler på, plattformen vår bringer arrangementsstrategien din til live med 24/7 kundestøtte, avansert datasikkerhet og et bredt spekter av funksjoner. Med Accelevents kan arrangementsplanleggere: - Lage et arrangementsnettsted på få minutter. - Bygg enkelt opp en arrangementsagenda som automatisk integrerer foredragsholdere og økter. - Skreddersy registrerings- og billettprosessen til deres unike arrangementsbehov. - Tilby et variert utvalg av betalingsmetoder, inkludert kredittkort og fakturering. - Implementer alternativer for assistert og selvinnsjekking. - Design og skriv ut profesjonelle merker med letthet. - Hjelp utstillere med å fange og kvalifisere potensielle kunder. - Støtt den travle timeplanen til deltakere og arrangementsansatte med enkle arrangementsapper. - Send direkte innhold ved å bruke enten vårt interne kringkastingsstudio eller en foretrukket A/V-leverandør. - Administrere utstillere og sponsorer i stor skala. - Forsterk deltakernes engasjement med AI-drevet nettverk, gamification og mer. - Få detaljert innsikt i hendelsesytelsen via omfattende analyser.

