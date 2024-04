Social27 driver arrangementer som akselererer salg og bygger fellesskap. Kjør virtuelle, hybride arrangementer og webcaster som er morsomme, sikre og skaleres globalt. Social27 Virtual Event Platform gir de beste virtuelle og hybride mulighetene for deltakernettverk, sponsor- og utstillerfremvisning og sømløse foredragsopplevelser. Sponsorer og utstillere: Gi sponsorer og utstillere mulighet til å lage sin egen utstillerstandsmikroside for å bygge spenning og generere potensielle kunder. Høyttalere: Gjør det enkelt for foredragsholdere å levere imponerende presentasjoner og få kontakt med deltakere – det er like enkelt som å bli med på et Zoom- eller Teams-møte. Deltakere: Utnytt kraften til vår anbefalingsmotor slik at deltakerne kan få kontakt med menneskene, sponsorene og øktene de bryr seg mest om. Besøk Social27.com for å lære mer, eller for å avtale en demo med oss!

Kategorier :

Nettside: social27.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Social27. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.