Evenium gir intuitiv teknologi slik at du enkelt kan administrere arrangementene dine, samtidig som du får en bedre og mer engasjerende opplevelse til deltakerne. Plattformen vår forenkler administrasjonen av hvert stadium av hendelsens livssyklus, samtidig som den gir dataene og innsikten du trenger for å maksimere verdien din. Med interaksjon i kjernen gjør Evenium deg i stand til å skape dynamiske og interaktive læringsmiljøer som lar deltakerne engasjere seg i innholdet, foredragsholderne og hverandre – alt i sanntid. BILLETT OG REGISTRERING Sørg for en sømløs registreringsprosess for alle - inkludert deg selv: • Administrer registrering, billettering og betaling på ett sted. • Lag et tilpasset arrangementsnettsted med vår brukervennlige nettstedbygger. • Enkel online registrering for både foredragsholdere og deltakere. • Automatiserte påminnelser, oppfølgings-e-poster og detaljerte analyser. HENDELSESLEDELSE Fokuser på å levere en engasjerende opplevelse til deltakerne mens vi tar oss av logistikken: • Lag tilpassede agendaer og tidsplaner. • Administrer deltakere, foredragsholdere, sponsorer og utstillere på ett sted. • Få tilgang til detaljerte analyser og rapportering for bedre å informere om strategiske beslutninger. • Oversikt og administrer romlister og reiseruter enkelt. INTERAKTIVITET Utvid rekkevidden din og gjør arrangementet ditt mer inkluderende, slik at flere kan delta uavhengig av hvor de befinner seg, samtidig som du leverer en engasjerende læringsopplevelse: • Direktestrømming og samarbeid • Direkteavstemninger og spørsmål og svar-økter • Virtuelle nettverksmuligheter Plattformen vår er brukervennlig og designet for å gjøre arrangementsopplevelsen jevn og effektiv. Ikke gå glipp av denne muligheten til å heve ditt neste arrangement og etterlate et varig inntrykk på deltakerne. Kontakt oss i dag for å lære mer og planlegge en demo.

