Arranger engasjerende arrangementer – enten det er personlig, hybrid eller virtuell. BoothCentral er din alt-i-ett-plattform for eventadministrasjon og vertskap med brukervennlige og kraftige verktøy designet for å hjelpe arrangementet ditt til å lykkes! Vår virtuelle arrangementsløsning er kostnadseffektiv, enkel å sette opp og kan tilpasses. Med funksjoner som: - Din egendefinerte eventmerkevarebygging foran og i sentrum - Individuelt merkede stander som viser frem alle utstillerne dine - Brukervennlig grensesnitt for alle aldre og tekniske nivåer Og alt kommer med god kundeservice og støtte. Ikke ta vårt ord for det. Bare spør kundene våre! Arrangementene du ønsker med støtten og fleksibiliteten du trenger.

Nettside: boothcentral.com

