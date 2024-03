Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ViewStub med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

ViewStub er en nøkkelferdig hybrid arrangementsplattform og programvare for arrangementer og opplevelser. Vi tilbyr en altomfattende løsning for arrangementsbilletter og -registrering, live video og on-demand streaming, markedsføring og promotering. Klienter selger billetter, samler inn registreringer og arrangerer virtuelle arrangementer og opplevelser direkte fra sin egen nettside med ViewStubs white-label-programvare. Vi tilbyr også en gratis markedsplass for arrangementer der du kan tjene penger på, strømme og arrangere arrangementer over hele verden. ViewStub er den perfekte løsningen for forretningskonferanser, sportsarrangementer, musikkfestivaler, konserter og alle som ønsker å overføre arrangementsopplevelsen til en hybrid tilnærming. Leter du fortsatt etter en tradisjonell løsning? ViewStub tilbyr billettløsninger for personlig arrangement så vel som strengt virtuelle alternativer.

Nettside: viewstub.com

