Timely Event Ticketing-programvaren er et fullservice nettbasert billettsystem for arrangementer. Ta kontroll over billettsalget til arrangementer. Selg billetter online og i billettkontoret, for både virtuelle og personlige arrangementer. - Øk trafikken til nettstedet og løft merkevaren din med en hvit-label-løsning som lar deg være ansvarlig for merkevarebyggingen for arrangementet. - støtter alle typer arrangementer, som kunst, musikk, sport og turisme. - kompatibel med alle typer arrangementssteder: teatre, museer, lokale attraksjoner, festivaler og mer. - enkel å sette opp, lære og bruke. - mobilvennlig. - enkel og sikker utsjekking. - sanntidsrapportering og analyser.

Nettside: time.ly

