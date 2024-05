TelebuJoin er en nettskymøteplattform som hjelper deg å koble til, diskutere og bygge relasjoner fra hvor som helst, mens du er på farten. Bli med gir deg muligheten til å videokonferanse, arrangere webinarer og kringkaste arrangementer. Funksjoner ved videokonferanser Klikk for å bli med Ingen nedlastinger kreves for vert eller deltakere. Bare klikk på lenken for å bli med. Interaktive nettseminarer Kom i kontakt med et stort publikum ved hjelp av nettseminarer og samhandle med deltakerne Skjermdeling Samarbeid om nye ideer med enkle skjermdelingsalternativer Teamchat Snakk med teamene dine umiddelbart. Aktiver fildeling og arkivering av mobilresponsive deltakere under samtalen mens du er på farten. Avanserte samtalekontroller Ta opp samtaler, lås rom, demp medlemmer, last ned chat-utskrifter og flere funksjoner for webinarer Klikk for å bli med Ingen nedlastinger kreves for vert eller deltakere. Bare klikk på lenken for å bli med. Skjermdeling Samarbeid om nye ideer med enkle skjermdelingsalternativer Teamchat Snakk med teamene dine umiddelbart. Aktiver fildeling og arkivering av mobilresponsive deltakere under samtalen mens du er på farten. Avanserte anropskontroller Ta opp samtaler, lås rom, demp medlemmer, last ned chat-transkripsjoner og mer Håndløft Samhandle med webinardeltakere ved å bruke håndhevingsfunksjonen

Nettside: join.telebu.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet TelebuJoin. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.