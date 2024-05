Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Samesurf med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Samesurf er en patentert, sanntids samarbeidsplattform som gjør det mulig for flere personer å samhandle med de samme online opplevelsene i sanntid fra hvilken som helst enhet eller nettleser uten installasjoner eller koding. Ansett som oppfinneren av moderne samsurfing, lar Samesurf også deltakere (1) umiddelbart laste opp og dele dokumenter og videoer (2) snakke eller videochatte via VOIP og telefonlinjer (3) redigere sensitive inndatafelt eller andre skjermelementer ( 4) Del offline innhold (5) Få dybdeanalyse (6) Ta opp økter Samesurf støtter et mangfoldig sett med brukssaker som inkluderer salg, støtte, opplæring, telemedisin og virtuelle møter. Vis mindre Samesurf er ansett som oppfinneren av moderne samsurfing, og lar deltakerne også (1) umiddelbart laste opp og dele dokumenter og videoer (2) snakke eller videochatte via VOIP og telefonlinjer (3) redigere sensitive inndatafelter eller andre skjermer elementer (4) Del frakoblet innhold (5) Få dybdeanalyse (6) Ta opp økter Samesurf støtter et mangfoldig sett med brukstilfeller som inkluderer salg, støtte, opplæring, telemedisin og virtuelle møter.

Nettside: samesurf.com

