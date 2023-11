Nu Skin Enterprises, Inc. er et amerikansk markedsføringsselskap på flere nivåer som utvikler og selger produkter for personlig pleie og kosttilskudd. Under merkevarene Nu Skin og Pharmanex selger selskapet sine produkter i 54 markeder gjennom et nettverk av omtrent 1,2 millioner uavhengige distributører.

Nettside: nuskin.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Nu Skin. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.