Veepee er et fransk forhandlerselskap som selger produkter gjennom online flash-salg. Nettstedet, som feiret sitt 10-årsjubileum i 2011, ble utviklet i et nettmiljø for å arrangere salg av designermerker kun for medlemmer med rabatterte priser fra 50 % til 70 %.

Nettside: veepee.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Veepee. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.