Nissan USA

Nissan Motor Co., Ltd. er en japansk multinasjonal bilprodusent med hovedkontor i Nishi-ku, Yokohama, Japan. Selskapet selger kjøretøyene sine under merkevarene Nissan, Infiniti og Datsun, med interne ytelsesjusteringsprodukter merket Nismo.

Nettside: nissanusa.com

