Ryohin Keikaku Co., Ltd., eller Muji er et japansk detaljhandelsselskap som selger et bredt utvalg av husholdnings- og forbruksvarer. Mujis designfilosofi er minimalistisk, og den legger vekt på resirkulering, reduksjon av produksjons- og emballasjeavfall, og en ikke-logo- eller "no-brand"-policy.

Nettside: muji.com

