Marketo, Inc. er et amerikansk programvareselskap med hovedkontor i San Mateo, California. Marketo utvikler og selger programvare for markedsføringsautomatisering for kontobasert markedsføring og andre markedsføringstjenester og produkter, inkludert SEO og innholdsskaping. Marketo støtter store bedrifter til raskt voksende små bedrifter på tvers av en rekke bransjer fra teknologi til høyere utdanning. I 2018 ble Marketo kjøpt av Adobe Inc.

Nettside: marketo.com

