Pole Riders

ポール ライダーズは、棒高跳びをして頭上に吊るされたボールを相手の城に叩き込むことが目的のスキル ゲームです。プレーヤー 1 は WASD キーを使用してキャラクターを制御し、プレーヤー 2 は矢印キーを使用してキャラクターを制御します。左と右をそれぞれ押すと、左と右に実行されます。上下を押すと、向いている方向に応じて持っているポールが上下します。ゲームの最終目標は、中央にあるボールを反対側のゴールにノックすることです。あなたは地上に立つ最後の一人になるために必要な資質を持っていますか?ゲームを友達と共有して楽しみを倍増させましょう。プレイヤー 1 は WASD を使用してキャラクターを制御し、プレイヤー 2 は矢印キーを使用してキャラクターを制御します。ポール ライダーは Bennett Foddy によって作成されました。 Poki で他の伝説的なゲームをプレイ: Get On Top、Too Many Ninjas、GIRP、QWOP、Little Master Cricket

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはPole Ridersによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。