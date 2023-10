GIRP は Bennett Foddy によって作成されたスキル ゲームです。アルファベットを使ってロッククライミングのスキルを披露しましょう!壁の岩に割り当てられたキーボードのキーを押して、その表面を曲げたり登ったりします。 1 つのキーを放さないでください。必ず別のハンドルをつかんで壁の位置を確保してください。そうしないと、水に落ちてしまいます。 GIRPでどこまで行けるでしょうか?ゲームを友達と共有し、ハイスコアを比較してください。登る - 画面に表示されるキーボードのキーを押したままにして、対応するハンドルをつかみます。GIRP は Bennett Foddy によって作成されました。 Poki で他のゲームをプレイ: Get On Top と Too Many Ninjas

ウェブサイト:poki.com

