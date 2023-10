Get on Top は、Bennett Foddy によって作成された 2 プレイヤー格闘ゲームです。友達と格闘して、頭を床に叩きつけてラウンドに勝ちましょう。移動キーを使用してジャンプ、押し、引いて他の戦闘機の上に乗ります。体重を前後、上に移動できます。首と背中が床に触れるようにできる限りのことをしてください。最初に 11 点を取った人が試合に勝ちます。移動 - WASD キー移動 - 矢印キーGet on Top は Bennett Foddy によって作成されました。これは彼らにとって Poki での最初のゲームです。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはGet On Topによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。