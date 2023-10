QWOP は、アスリートの足の動きをコントロールして、転倒を避けながらキャラクターを前進させるスキル ゲームです。これらすべては Q、W、O、P キーのみを使用して行う必要があります。 Q キーと W キーはそれぞれランナーの太ももの 1 つを動かし、O キーと P キーはランナーのふくらはぎを動かします。 Q キーはランナーの右太ももを前方に、左太ももを後方に動かします。W キーも太ももに影響を与え、その逆を行います。 O キーと P キーは Q キーと W キーと同じように機能しますが、ランナーのふくらはぎを使用します。関節の実際の動きの量は、関節にかかる重力と慣性による抵抗の影響を受けます。 QWOP で競争する必要があるのは、あなた自身だけです。あなたは勝者であると感じる忍耐力を持っていますか?さあ、プレイして、スコアを友達と共有してください。 QWOP の続編 GIRP を Poki でぜひチェックしてください! Q、W、O、P キーだけを使って、アスリートの足の動きを制御して、転ばないようにキャラクターを前に進めましょう。QWOP は Bennett Foddy によって作成されました。 Poki で他の伝説的なゲームをプレイ: Get On Top、Too Many Ninjas、GIRP、Little Master Cricket、Pole Riders

ウェブサイト:poki.com

