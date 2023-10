Up and Beyond は Electric Monkeys によって作成されたスキル ゲームで、プレイヤーはロケットを制御し、障害物との衝突を避けなければなりません。宇宙船を操縦して、神秘的な宇宙を航海しましょう。障害物や壁との衝突を避け、アトムを集めてアップグレードや新しいロケット部品を入手してください。でも気をつけてください!燃料タンクに注意しなければ、宇宙で迷子になる可能性があります... この新しい冒険に挑戦する勇気はありますか? 左右に動かしてロケットを制御し、壁にぶつからないようにして、できるだけ多くの燃料カプセルと原子を集めてください。左に移動 - 左矢印キー 右に移動 - 右矢印キーブースト - 上矢印キーUp and Beyond は Electric Monkeys によって作成されました。 Poki では他のゲーム Double Bounce をプレイできます!

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはUp and Beyondによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。