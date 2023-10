Bunny Goes Boom は、上向きのプラットフォームを通してバニーを操作し、障害物を避けるゲームです。画面の側面をタップしてバニーの動きをコントロールし、風船で敵を避け、できるだけ上まで登ってみます!移動 - 矢印キーまたはタッチ スクリーンの左右の側面Bunny Goes Boom は、リトアニアに拠点を置く SnoutUp Games によって作成されました。 SnoutUp Games は、豚をテーマにしたシューティング ゲームの Cave Blast、格闘ゲームの Bacon May Die、剣術の豚戦ゲームの Pork Chopper、忍者ジャンプ ゲームの Ninja Shurican、そして Iron Snout で知られているかもしれません。みんなも Poki で遊んでみてください!

