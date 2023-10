Little Master Cricket

リトル マスター クリケットは、バッティング スキルを発揮するスポーツ ゲームです。ラグドール物理エンジンと、バットを直接制御できる独自の制御スキームを備えたリトル マスター クリケットでは、守備的にプレーして外出を避けるか、それとも早い世紀への道を全力で頑張るかの選択肢が提供されます。バットを振って縞模様の得点ゾーンに向かってボールを打ちますが、黄色と黒のゾーンにボールを送らないようにしてください。そこで捕まってしまいます。世界チャンピオンと宣言され、リトルマスターの称号を獲得するには、優れた集中力とスキルが必要です。友達とゲームを共有して楽しみを倍増させましょう。バットを振って縞模様の得点ゾーンに向かってボールを打ちますが、黄色と黒のゾーンにボールを飛ばさないようにしてください。そこで捕まってしまいます。切り株を守ろう! リトル マスター クリケットは、ベネット フォディによって作成されました。 Poki で他の伝説的なゲームをプレイ: Get On Top、Too Many Ninjas、GIRP、QWOP、Pole Riders

ウェブサイト:poki.com

