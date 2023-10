Dunkers、Temple of Boom、Golf Zero などのクリエイターが贈る、相手の基地を破壊する 2 人用ゲーム、Fortz が登場します。砲塔、知恵、そして奇抜な武器を駆使して敵を倒しましょう!同じコンピュータ上で 2 人目のプレーヤーと Fortz を無料でプレイすると、最大限の楽しみが得られます。この Fortz オンライン バージョンでは、カスタム大虐殺のための完全な機能を備えたレベル エディターと、あなたとあなたの友人がお互いを破壊するための既製のレベルが多数提供されています。決着をつける時が来ました – Poki で Fortz をプレイして、友達との口論に終止符を打ちましょう! コントロール: プレイヤー 1: W、A、D - 移動(地面) W、S - 照準 (砲塔) D - シュート S - ブロックを配置します (地面) プレイヤー 2: 上、左、右矢印キー - 移動(地面) 上、下矢印キー - 照準 (砲塔) 左矢印キー - シュート 下矢印キー - ブロック(地面)を配置します ヒントとコツ: - 砲塔を定期的にリロードすることを忘れないでください。砲塔が空の場合は発砲しません。 - より興味深いブロック配置については、レベル選択機能をチェックしてください。 クリエイターについて: Fortz は、スウェーデンのストックホルムに拠点を置く Colin Lane Games によって提供されています。 Colin Lane は、大ヒット作品である Dunkers、dunkers-2、Wrassling、Temple of Boom、Golf Zero も作成した 1 人の開発会社です。

ウェブサイト:poki.com

