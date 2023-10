モンスターを倒してブーム神殿から脱出しましょう!この爆発的なプラットフォーム ゲームでは、致命的な攻撃の波から生き残ることが求められます。キャンペーン モードでは、3 つの寺院で不敬虔な生き物と対峙することになります。エンドレス モードでは、あなたの使命はすべてを殺し、生き残ることです。ジャンプまたはダブルジャンプ - 上矢印 横に移動 - 左/右矢印 武器を拾う - 下矢印 射撃 - z 武器を切り替える - x ジャンプまたはダブルジャンプ - w 横に移動 - a/s 武器を拾う - s 撃つ - c 武器を切り替える - v ジャンプまたはダブルジャンプ - 上矢印 横に移動 - 左/右矢印 武器を拾う - 下矢印 シュート - k 武器を切り替える - l クリエイターについて: Temple of Boom は、ストックホルムに拠点を置くワンマン スタジオの Colin Lane Games によって作成されています。スウェーデン。 Colin Lane の他のゲームには、B-ball のヒット作である Dunkers と Dunkers-2、アーケードのレスラー ゲームである Wrassling と Rowdy Wrestling、マルチプレイヤー タワー ディフェンス ゲームの Fortz、スポーツ ランプの Golf Zero、最新の Big Shot Boxing などがあります。

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはTemple of Boomによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。