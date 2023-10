2 Player City Racing

2 プレイヤー シティ レーシングは、街中を思いのままにドライブするカー レース シミュレーター ゲームです。シングルプレイヤーモードでは1人でプレイすることもできますが、2人プレイモードを選択すれば友達と一緒にドライブを楽しむこともできます。街中を高速でドライブするという考えに興奮した場合は、2 プレイヤー シティ レーシングでその感覚をシミュレートしてください。すべての対戦相手をゴールラインまで倒し、彼らがあなたの粉を食べるのを見ることができますか?進む - W または上矢印キー戻る - S または下矢印キー方向を変える - A/D または左/右矢印キー2 Player City Racing は Brain によって作成されます。ソフトウェア。 Poki で他のゲーム Just Park It 11 と Extreme Off Road Cars 3: Cargo をチェックしてください。

ウェブサイト:poki.com

