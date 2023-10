Just Park It 12 は、クラシックな駐車場シリーズの 12 番目の作品です。巨大なトラックを運転して、障害物や渋滞が多い狭い道を通ってください。トラックを衝突させることなく渋滞を通過し、適切な場所に駐車して、現実の状況に似せて綿密に設計されたトラックをすべて完成させます。あなたは車を駐車するのが一番上手であることを証明できますか? 遊び方: 健康を損なうことなく車を駐車してください。ブレーキ - スペースキー ドライブ - 矢印キー 作成者について:Just Park It 12 は Brain Software によって作成されています。 Poki で他のゲームをチェックしてください: Fortride: Open World、Extreme Off Road Cars、Monster Truck Shadow Racer、2 Player City Racing、Extreme Off Road Cars 3: Cargo、Just Park It 11。

ウェブサイト:poki.com

