Monster Truck Torment
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Monster Truck Torment は、Brain Software が開発した 3D レーシング ゲームです。暗いながらも視覚的に素晴らしいアリーナでバランスのとれたドライビングを行い、スキルを発揮してください。このエキサイティングなゲームでは、アーケード スタイルのゲームプレイを楽しむだけでなく、新鮮な新しい仕組みも見ることができます。車のカスタマイズから物理を無視したスタントまで、このゲームにはすべてが含まれています。あなたの巨大なトラックに飛び乗って、その様子をみんなに見せてください! 運転とバランス - WASD または矢印キー ブレーキ - スペース バーニトロ - シフトMonster Truck Torment は Brain Software によって作成されました。 Poki には他にもエキサイティングなレース ゲームやスポーツ ゲームがあります: Fortride: Open World、2 Player City Racing、Just Park It 12、Extreme Off Road Cars、GP Moto Racing、Car Drift Racers 2。
ウェブサイト：poki.com
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