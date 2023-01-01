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Monster Truck Shadow Racer

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『モンスタートラック シャドウレーサー』は、闇に包まれたステージを舞台にしたレースゲームです。すべての障害物や敵を乗り越えてレースに勝ちましょう。すべての燃料ボックスを忘れずに掴み、必ずフリップを実行して追加ポイントを獲得してください。ゲームには 30 以上のレベルがあり、ロックを解除できる新しいトラックが 4 台あります。すでにエキサイティングですね?トラックレースについてよく言われることですが、明るさが下がるにつれて興奮が高まります。 (彼らはそんなことは言っていません。私たちが勝手に作っただけです。) 移動 - W/S または矢印キー ブレーキ - スペース ブースト - 左シフトMonster Truck Shadow Racer は BrainSoftware によって作成されています。 Poki で他のゲーム Fortride: Open World、Car Drift Racers 2、Extreme Off Road Cars 3: Cargo、Just Park It 11 および 2 Player City Racing をチェックしてください。

ウェブサイト：poki.com

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