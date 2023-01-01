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Just Park It 11

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MacとPC用WebCatalogにあるJust Park It 11のデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Just Park It 11 は、クラシックな駐車場シリーズの 11 番目の作品です。巨大なトラックを運転して、障害物や渋滞が多い狭い道を通ってください。トラックを衝突させることなく渋滞をすり抜け、適切な場所に駐車し、綿密に設計された混沌としたトラックをすべて完成させます。あなたは本物のトラック運転手であることを証明できますか?健康を損なうことなく車を駐車してください。ブレーキ - スペース キー ドライブ - 矢印キーJust Park It 11 は Brain Software によって作成されています。 Poki の他のゲーム Extreme Off Road Cars 3: Cargo もチェックしてください!

ウェブサイト：poki.com

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