Just Park It 11
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Just Park It 11 は、クラシックな駐車場シリーズの 11 番目の作品です。巨大なトラックを運転して、障害物や渋滞が多い狭い道を通ってください。トラックを衝突させることなく渋滞をすり抜け、適切な場所に駐車し、綿密に設計された混沌としたトラックをすべて完成させます。あなたは本物のトラック運転手であることを証明できますか?健康を損なうことなく車を駐車してください。ブレーキ - スペース キー ドライブ - 矢印キーJust Park It 11 は Brain Software によって作成されています。 Poki の他のゲーム Extreme Off Road Cars 3: Cargo もチェックしてください!
ウェブサイト：poki.com
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