Extreme Off Road Cars
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エクストリーム オフ ロード カーズは、でこぼこした地形での運転スキルをテストする挑戦的な 4x4 体験です。途中で集めたゴールド コインを使って車両をアップグレードし、新しい車両のロックを解除しながら、すべてのレベルを完了します。ステージは急激に難しくなっているため、このゲームをクリアするには、できるだけ慎重かつ機敏に行動する必要があります。エクストリーム オフロード カーでどこまで運転できますか?キーボードの矢印キーを使用して車両の加速と回転を制御し、一連の障害物や道路を通過して車両を制御してみてください。移動 - WASD または矢印キー ブレーキ - スペース アタッチ ウインチ -左クリックで車を引っ張る - CExtreme Off Road Cars 3: Cargo は Brain Software によって作成されます。 Poki で他のゲーム Fortride: Open World、2 Player City Racing、Just Park It 11 をチェックしてください!
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