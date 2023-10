Extreme Off Road Cars 3: Cargo は、さまざまな貨物や荷物を適切な目的地に配送する責任を負うトラック運転シミュレーター ゲームです。このゲームでは、障害物、起伏の多い地形、環境上の危険に直面してあなたの運転スキルが試されるため、注意してください。仕事で成功すると、新しいエリアと車両のロックが解除されます。世界で最高のトラック運転手になるために練習できますか?貨物を正しい目的地に降ろしてください。ブレーキ - スペース キー ドライブ - 矢印キー カメラの回転 - マウスの左ボタンエクストリーム オフ ロード カー 3: カーゴは Brain Software によって作成されます。 Poki で彼らの他のゲーム Just Park It 11 をチェックしてください!

