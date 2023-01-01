Real Simulator: Monster Truck は、さまざまなマップでモンスター トラックを運転できる 3D シミュレーション ゲームです。オープンワールド環境でリアルなドライビングのスリルをお楽しみいただけます。 10 台のモンスター トラックと、森林、砂漠、丘、月の 4 つのマップがあります。 AIと競争するレーシングモードや、モンスタートラックを素晴らしい道路で運転するスタントモードもあります。レース モードとスタント モードにはそれぞれ 12 レベルがあり、合計 24 レベルがあります。新しい車を購入したり、既存の車を改良したりして稼いだお金を使います。何を待っていますか?モンスター トラックに乗って、自分の運転スキルを証明しましょう!リアル シミュレーター: モンスター トラックは AYN Games によって作成されました。彼らはリアルな 3D レーシング ゲームやドライビング ゲームを作成しています。 Poki で他のゲームをプレイ:、、Cyber​​ Cars Punk Racing リアル シミュレーター: モンスター トラックは Poki で無料でプレイできます。リアル シミュレーター: モンスター トラックは、今のところお使いのコンピューターでのみプレイ可能です。

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