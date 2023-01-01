Monster Truck: Forest Delivery
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橋や山を越えて荷物を届けよう！このドライビング ゲームでは、大量の箱を安全に運ぶことが求められます。夜中に浮いている足場や罠に遭遇することになります。モンスター トラック: フォレスト デリバリーで荷物を忘れないようにしましょう!
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