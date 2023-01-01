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3D Monster Truck: Skyroads

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3D モンスター トラック: スカイロードで逆さまに運転して回転させましょう!このワイルドなレーシング ゲームでは、改造車、砂丘バギー、モンスター トラックを操縦して 360 度のコースを駆け巡ることができます。反転して空を転がる前に、ニトロを上げてスピードを上げましょう!

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