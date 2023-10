Real Cars in City は、さまざまなユニークなレース トラックで自分の運転スキルを証明しなければならない 3D シミュレーション ゲームです。人工知能や友達と対戦し、レースを完走してスターを集めましょう。スターを使用して、クールな新しい車のロックを解除できます。スターに加えて、プレイ スタイルに合わせて車をカスタマイズしたり強化したりするためにお金を稼ぐこともできます。多くの印象的な乗り物、2 人プレイ モード、フリー ドライブ エリア、さらには Hot Pursuit を備えた戦場エリアもあります。サイドクエストを完了してお金を貯めて、夢の車を購入しましょう!あなたは街で一番のドライバーになるために必要な資質を持っていますか? Real Cars in City は AYN Games によって作成されました。彼らはリアルな 3D レーシング ゲームやドライビング ゲームを作成しています。 Poki で他のゲームをプレイ: Cyber​​ Cars Punk Racing Poki では Real Cars in City を無料でプレイできます。Real Cars in City は今のところ、お使いのコンピュータでのみプレイ可能です。

