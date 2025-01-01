代替案 - Sesame HR

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho Peopleは、HR管理を効率化し、従業員データ、出席管理、評価などを統合して管理するプラットフォームです。

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockifyは、プロジェクトごとに時間追跡や請求可能時間管理を行うための無料の時間追跡アプリです。チーム向けに設計されています。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforceは、給与、HR、福利厚生、タレント管理などを統合したクラウドベースの人的資本管理プラットフォームです。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。

Gusto

Gusto

gusto.com

Gustoは、給与、福利厚生、採用などのHRプロセスを管理するためのオンラインプラットフォームです。

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotformは、コードなしでフォーム作成、ワークフローの自動化、データ収集を簡素化する多目的なクラウドベースプラットフォームです。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruitは、雇用プロセスを効率化するクラウドベースの申請者追跡システムです。候補者管理や自動化ツールを提供します。

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebaseは、中小企業向けに、従業員のスケジューリング、時間追跡、給与管理を提供するアプリです。

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightfulは、従業員の生産性を監視し、作業の効率を向上させるためのデータ分析ソフトウェアです。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHRは、従業員データの管理、採用、パフォーマンスレビューなどを行えるオンライン人事情報システムです。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNowは、業務プロセスをデジタル化し、効率的に管理するためのクラウドベースのサービス管理プラットフォームです。

Deel

Deel

deel.com

Deelは、企業が国際的な従業員を雇用、管理、支払うためのHRプラットフォームです。コンプライアンスを確保し、便利な支払い方法を提供します。

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

SOFTR Studioは、ノーコードでカスタムアプリやイントラネットを構築できるプラットフォームです。AirtableやGoogle Sheetsと統合できます。

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuiteは、財務、顧客管理、在庫などを統合的に管理するクラウドベースのERPプラットフォームです。モジュールの選択やカスタマイズが可能です。

Sling

Sling

getsling.com

Slingは、シフト勤務の企業向けのスケジューリング、時間追跡、コミュニケーションソフトウェアです。各種管理機能を統合しています。

Deputy

Deputy

deputy.com

Deputyは、スケジューリングや時間追跡、従業員間のコミュニケーションを簡素化する労働力管理アプリです。

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychexアプリは給与計算、福利厚生、従業員データ管理を効率化し、雇用主と従業員が情報にアクセスできるようにします。

Personio

Personio

personio.de

Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。

Remote

Remote

remote.com

Remoteは、世界中の正社員や契約労働者の管理と給与支払いを行うプラットフォームです。国際的な給与、福利厚生、税金に対応しています。

BrightHR

BrightHR

brighthr.com

BrightHRは、中小企業向けのHR管理アプリで、休暇管理、勤怠管理、ドキュメント保存などの機能を提供します。

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

Hotschedulesは、レストラン業界向けの従業員スケジューリングアプリで、シフトの管理やスタッフ間のコミュニケーションを効率化します。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinboxは、雇用、パフォーマンス、給与管理などの人事業務を統合的に管理するクラウドベースのHRプラットフォームです。

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