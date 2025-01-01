代替案 - Sesame HR

Connecteam
connecteam.com
Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。
Zoho People
zoho.com
Zoho Peopleは、HR管理を効率化し、従業員データ、出席管理、評価などを統合して管理するプラットフォームです。
Clockify
clockify.me
Clockifyは、プロジェクトごとに時間追跡や請求可能時間管理を行うための無料の時間追跡アプリです。チーム向けに設計されています。
Odoo
odoo.com
Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。
Dayforce
dayforce.com
Dayforceは、給与、HR、福利厚生、タレント管理などを統合したクラウドベースの人的資本管理プラットフォームです。
Keka HR
keka.com
Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。
Gusto
gusto.com
Gustoは、給与、福利厚生、採用などのHRプロセスを管理するためのオンラインプラットフォームです。
JotForm
jotform.com
Jotformは、コードなしでフォーム作成、ワークフローの自動化、データ収集を簡素化する多目的なクラウドベースプラットフォームです。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Paycom
paycom.com
Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruitは、雇用プロセスを効率化するクラウドベースの申請者追跡システムです。候補者管理や自動化ツールを提供します。
Homebase
joinhomebase.com
Homebaseは、中小企業向けに、従業員のスケジューリング、時間追跡、給与管理を提供するアプリです。
Insightful
insightful.io
Insightfulは、従業員の生産性を監視し、作業の効率を向上させるためのデータ分析ソフトウェアです。
Paylocity
paylocity.com
Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHRは、従業員データの管理、採用、パフォーマンスレビューなどを行えるオンライン人事情報システムです。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNowは、業務プロセスをデジタル化し、効率的に管理するためのクラウドベースのサービス管理プラットフォームです。
Deel
deel.com
Deelは、企業が国際的な従業員を雇用、管理、支払うためのHRプラットフォームです。コンプライアンスを確保し、便利な支払い方法を提供します。
Softr Studio
softr.io
SOFTR Studioは、ノーコードでカスタムアプリやイントラネットを構築できるプラットフォームです。AirtableやGoogle Sheetsと統合できます。
When I Work
wheniwork.com
When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。
NetSuite
netsuite.com
NetSuiteは、財務、顧客管理、在庫などを統合的に管理するクラウドベースのERPプラットフォームです。モジュールの選択やカスタマイズが可能です。
Sling
getsling.com
Slingは、シフト勤務の企業向けのスケジューリング、時間追跡、コミュニケーションソフトウェアです。各種管理機能を統合しています。
Deputy
deputy.com
Deputyは、スケジューリングや時間追跡、従業員間のコミュニケーションを簡素化する労働力管理アプリです。
Paychex
paychex.com
Paychexアプリは給与計算、福利厚生、従業員データ管理を効率化し、雇用主と従業員が情報にアクセスできるようにします。
Personio
personio.de
Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。
Remote
remote.com
Remoteは、世界中の正社員や契約労働者の管理と給与支払いを行うプラットフォームです。国際的な給与、福利厚生、税金に対応しています。
BrightHR
brighthr.com
BrightHRは、中小企業向けのHR管理アプリで、休暇管理、勤怠管理、ドキュメント保存などの機能を提供します。
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedulesは、レストラン業界向けの従業員スケジューリングアプリで、シフトの管理やスタッフ間のコミュニケーションを効率化します。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinboxは、雇用、パフォーマンス、給与管理などの人事業務を統合的に管理するクラウドベースのHRプラットフォームです。
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